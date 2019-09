Von Dagmar Weinberg





Ob Waschbenzin, Chlorreiniger oder Spraydosen: Im modernen Haushalt lauern jede Menge Gefahren. Damit die jungen Mitbewohner nicht Gefahr laufen, sich mit einem unbedachten Schluck aus der Waschbenzinpulle zu vergiften oder sich das Hirn mit Sprayfarben zu vernebeln, sind derlei chemische Keulen durch kindersichere Verschlüsse geschützt. Die bremsen jedoch nicht nur die lieben Kleinen in ihrem Entdeckungsdrang aus. Auch für Erwachsene werden sie regelmäßig zur Herausforderung. So hilft alles Ziehen und Zerren nicht. Der mit einem nach oben weisenden Pfeil markierte Deckel des Imprägniersprays, mit dem man mal eben die neuen Winterschuhe vor fiesen Schneeflecken schützen will, rührt sich keinen Millimeter.

„Das ist doch kinderleicht“, lassen der achtjährige Daniel und sein zwei Jahre älterer Bruder Matthias ihre verdutzte Großmutter wissen. Einfach den Plastikdeckel ein bisschen zusammendrücken, dann leicht nach rechts drehen und wenn man dann noch kräftig zieht, hält man die Plastikkappe endlich in der Hand.

Die beiden jungen Forscher wissen aber nicht nur, wie sich die Deckel von Farbtöpfen oder der widerspenstige Schraubverschluss einer Terpentindose problemlos öffnen lässt. Das bestens abgesicherte Handy der großen Schwester wissen sie ebenso zu entsperren wie Mamas Laptop. Und auch der Fernseher ist für sie ein Kinderspiel. Bei ihrem letzten Besuch im Haus der Großmutter haben sie entdeckt, dass sich das neue High-Tech-Induktionskochfeld ebenfalls gegen den unbefugten Zugriff durch Kinderhände schützen lässt. Wie man die Kindersicherung wieder ausschaltet, haben sie der Oma aber leider nicht verraten.