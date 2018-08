Anzeige

Von Nicole Spiegelburg





„Das ist doch Kindergeburtstag!“, gab ein entfernter Bekannter neulich von sich und meinte damit so viel wie: „Das ist doch ganz einfach!“. Sie ahnen es sicher: Besagter Bekannter hat weder Kinder, geschweige denn jemals einen Kindergeburtstag veranstaltet. Denn diese Veranstaltung ist heutzutage alles andere als Kindergeburtstag. Eltern nehmen einen Urlaubstag oder opfern das Wochenende dafür. Und von wegen Topfschlagen und Polonaise; Kindergeburtstag muss heute ein Event sein, mindestens aber eine Motto-Party. Da macht auch Filius eins keine Ausnahme. Also gut, ein Spiderman-Geburtstag soll es sein, und Papa und Mama machen’s möglich.

Die Blanko-Masken aus Pappmache sind schon Wochen vorher fertig gebastelt, die Spiele bis ins Detail geplant. Doch zwei Tage vor seinem großen Fest fällt Filius eins plötzlich ein, dass Spiderman „uncool ist“ und er lieber eine Wikinger-Party veranstalten möchte. Alles kein Problem, beschwichtigt die Mama, die Blanko-Masken sind schließlich variabel einsetzbar und eine Wikinger-Schatzjagd schnell aus dem Hut gezaubert. Sogar Papa lässt sich am selben Tag noch dazu hinreißen, aus alten Holzlatten ein Wikingerschiff zusammenzuzimmern. Das Schiff ist der Partyhit und stiehlt selbst den Masken die Show. Am Ende steht die Mama am Basteltisch und pinselt die verwaisten Masken ein, während Papa die gewünschten Hähnchenkeulen auf Temperatur bringt. Der Geburtstag von Filius eins ist längst vorbei, doch seither blockiert ein Wikingerschiff die Garageneinfahrt. Zum Glück ist die Zweitverwertung nicht fern: Filius zwei feiert nur ein paar Tage später seinen vierten Geburtstag und hat noch keine konkreten Motto-Wünsche. Also noch einmal alles von vorne, eine Wikinger-Party mit allem Drum und Dran. Was als pfiffig-geniale Arbeitsersparnis ersonnen war, entpuppt sich allerdings als Trugschluss: Aus der halbstündigen Schatzsuche wird ein zweistündiger Fußmarsch mit vielen quengelnden Kleinkindern. Die hätten stattdessen lieber Topfschlagen und Polonaise gemacht. Abends dröhnen die Ohren und die Knie schmerzen. Eine Bekannte schrieb vor ein paar Tagen, dass sie den Kindergeburtstag ihrer Tochter plane: Motto Meerjungfrauen. Ob die Bekannte sich eine Unterwasserwelt einfallen lässt und das Kinderzimmer mit Fischen und Nixen bemalt? Was tut man nicht alles für seine Kinder! In naher Zukunft wird in einer Eltern-Community sicherlich die Losung geprägt: „Das ist hammerhart - Kindergeburtstag eben.“