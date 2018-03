Zugegeben, keiner steht gerne in einer Schlange. Das nervt. Aber was sich mitunter in einer solchen Menschenschlange abspielt, ist schon der blanke Wahnsinn. Im Folgenden zwei Beispiele beim Anstehen an einen Skilift.

Herrliches Wetter, ein riesiges Skigebiet in Österreich, tolle Schneeverhältnisse – ein Traum für Skifahrer. Wenn da nicht an der einen oder anderen Stelle ein Engpass entstehen würde. Beispielsweise beim Zugang zur Gondel, mit der 50 Menschen in die Höhe transportiert werden. Etwa 300 Skifahrerinnen und Skifahrer warten auf die Ankunft der Gondel. Ein digitales Zählwerk vor einer Schranke signalisiert, wie