Anzeige

Von Laura Buschhaus





Die Getränke stehen bereit, die Zahl der Stühle stimmt, die Notizblöcke liegen auf dem Tisch. Die Bewerberin ist pünktlich, was auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt ist. Zur Begrüßung überreicht sie den drei Gesprächspartnern ein Glas Honig. Will sie sich einschleimen?! Sie ist Hobby-Imkerin.

Die Jacke möchte sie lieber anbehalten. Das ist komisch. Ist es ein Tick oder ist die junge Frau chronisch krank? Den nassen Schirm wirft sie kommentarlos auf den Boden. Hat sie denn kein Benehmen? Also so etwas macht man doch nicht. Vielleicht ist sie aber auch einfach nervös, weil ihr das Gespräch so wichtig ist.

Ihr Erscheinungsbild ist zumindest sehr gepflegt. Der Hosenanzug ist zwar für das Gespräch etwas übertrieben, aber vielleicht hatte sie davor einen anderen wichtigen Termin.

Nach einem kleinen Rundgang bekommt die Bewerberin die ersten Fragen gestellt: Wo sie im Moment arbeitet, ob ihr die Tätigkeit Spaß macht, was sie in der Freizeit macht, was würden Freunde über sie erzählen, und so weiter.

Auch ganz wichtig: Freut sie sich auf Stuttgart? Fragen zu Religion oder sexueller Orientierung stellen die Gesprächspartner natürlich nicht (obwohl das schon interessant und nicht ganz unwichtig für die drei wäre).

Das Gespräch ist zu Ende. Jeder bedankt sich für die aufschlussreiche und nette Unterhaltung. Die Bewerberin wird noch zur Tür gebracht und verabschiedet.

Kurze Verschnaufpause. Die WG-Bewohner lehnen sich zurück. Einer sagt: „Also mit der will ich nicht mein Bad teilen…“ So schnell müssen sich die drei aber auch nicht entscheiden, es klingelt schon wieder. Der Nächste möchte das WG-Zimmer anschauen.