Esslingen/AmsterdamIn Amsterdam leben zwar fast zehn Mal mehr Menschen als in Esslingen. Während in der Baustellen geplagten Neckarstadt zur Hauptverkehrszeit aber regelmäßig der Adrenalinspiegel der Autofahrer steigt, bleiben die Bewohner der niederländischen Hauptstadt selbst zur Rushhour ganz gelassen. Und das nicht etwa, weil sie sich ständig in irgendwelchen Coffeeshops mit bewusstseinserweiternden Kräutern zudröhnen. Statt sich in Blechkisten zu zwängen, genießen unsere Nachbarn lieber die frische Luft und bewegen sich auf zwei Rädern durchs Leben – was in einem Land, dessen höchste Erhebung gerade mal 322,7 Meter misst, natürlich deutlich leichter