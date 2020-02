EsslingenManchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht genau zugehört hat oder akustisch nicht genau mitbekommt, was das Gegenüber gerade erzählt, weil ein Zug einfährt oder die Musik so laut ist. Vielleicht trifft das ab und zu sogar auf die Sitzungen der Stadträte im Landkreis zu, die in Ausschüssen und im Gemeinderat diskutieren und abstimmen. Nicht jedes Wort, das dort fällt, ist pures Gold wert. In solchen Momenten hilft es sogar, wenn man gerade mal nicht alles verstanden hat. Ein kleines Ärgernis weniger im Leben, was gleichbedeutend ist mit einem gewonnenen Lebensmoment.

Aber in der Regel wäre es schon ganz gut, möglichst viel mitzubekommen,