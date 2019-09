Esslingen„Maus, es tut so weh!“, lamentiert Tag für Tag ein offenbar frisch Verlassener in einer Graffiti-Schmiererei auf dem Zubringer zur A 81. Vorweg: Es ist ja schon fast erfrischend, ein Graffito mit einer Aussage zu sehen und nicht immer nur diese elenden „Tags“, aus denen außer den Sprayern selbst niemand schlau wird. Jeden Morgen fährt die Schreiberin dieser Zeilen an der Liebes-, äh, an der Leidensbekundung vorbei – und versucht sich ein Bild davon zu machen, wie diese Beziehung des Schmierfinks wohl ausgesehen und warum sie geendet hat. Bei einem ist sie sich inzwischen (fast) sicher: „Maus“ muss einen ähnlichen Arbeitsweg haben wie die Autorin