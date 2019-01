EsslingenWenn langjährige Beziehungen auseinanderbrechen, tobt ja gerne mal der Rosenkrieg. Herzbeben sozusagen. Deshalb ist es mehr als verständlich, dass sich die von der Stadt Esslingen verlassenen Zwiebelfestwirte in die Schmollecke zurückgezogen haben und auch nicht mehr als Lückenbüßer herhalten wollten, bis die Stadt einen anderen Partner für ihre sommerlichen Lustbarkeiten gefunden hat. Zumal der ganz offensichtlich auch schon längst in den Startlöchern steht. Auch das kommt ja häufig vor. Ob die Stadt ihn langfristig haben will, steht auf einem anderen Blatt. Aber Reisende soll man nicht aufhalten.

Professionell, souverän und