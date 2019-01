EsslingenDie Handball-WM ist vorbei. Für Deutschland leider ohne Edelmetall, aber Sieger der Herzen war das DHB-Team allemal. Selbst Menschen, die an anderen Tagen mit der Sportart wenig am Hut haben, waren vom Fieber gepackt. Daheim wurde plötzlich über Handball geredet. Das muss auch der Grund dafür sein, dass die Fünfjährige seit kurzem täglich mehrmals betonte, dass sie jetzt zum Handball will. Dann kam der Sonntag, Spiel um Platz drei. Der Fernseher läuft. Der Nachwuchsstar im Wohnzimmer: „Was, das ist Handball? Dann will ich doch nicht angemeldet werden.“ Warum? „Ich dachte, ich spiele da allein.“

