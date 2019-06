EsslingenZwischen Claus und Rüdiger bestand ein so inniges Vertrauensverhältnis, wie es sich zwischen liebenden Eltern und ihren Haustieren nur entwickeln kann. Als Rüdiger zu Claus zog, war er noch so klein wie ein Lineal. Und Claus hatte den kleinen Babypython gleich so ins Herz geschlossen, dass die Schlange in seinem Bett schlafen durfte. So zogen die Jahre ins Land, Rüdiger wurde länger und länger und Claus hegte und pflegte seine geliebte Würgeschlange, die – Macht der Gewohnheit – noch immer in seinem Bett schlafen durfte.

Doch eines Nachts wurde Claus aus dem Schlaf gerissen und erschrak, als er nach Rüdiger tastete: Der lag ganz steif