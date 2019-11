EsslingenDer Greta-Effekt hat auch in Ostfildern einiges in Bewegung gesetzt. Am 12. Juli gingen bei der Aktion „Fridays for Future“, die die schwedische Aktivistin Greta Thunberg initiiert hatte, 1500 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um aufzurütteln und für eine konsequente Klimapolitik einzutreten – auch oder gerade auf lokaler Ebene. Im Klosterhof übergaben sie OB Christof Bolay einen Forderungskatalog mit 20 Punkten, wo die Stadt Ostfildern auf lokaler Ebene im einzelnen umsteuern soll. Jetzt kam im Gemeinderat, wie von Bolay versprochen, eine offizielle Antwort. Fazit: So ganz untätig waren wir bisher beim Klimaschutz nicht. Unterm Strich