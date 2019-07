EsslingenDer Marktplatz. Die Maille. Kessler am Samstag, wo sich nach dem Markt die ganze Stadt beim Sekt trifft. Das Mittelalterflair, die Feste. So lernt man sie kennen, wenn man als Neuankömmling durch das Wohnzimmer, also die Innenstadt flaniert. Schön, dass in Esslingens Mitte vieles stimmig ist. Doch eine Stadt ist immer mehr als das, was in ihren Prospekten steht. Städte haben Geheimnisse, Ecken und Kanten – auch Esslingen.

Am Wochenende bin ich aus Versehen in ein solches Geheimnis hineingeplumpst. Eine heimliche Hochzeitsfeier mit lokaler Prominenz an Bord. Als ich mich als Journalist zu erkennen gab, wurde das Fest flugs zurückgestuft zu