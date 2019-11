EsslingenAlle reden von sogenannten Funklöchern. Aber keiner weiß genau, was passiert, wenn man in so ein Funkloch hineinfällt. Wird man dann ausschließlich mit Funk beschallt statt mit Soul, Pop, R&B, Helene Fischer? Oder geschieht gerade das Gegenteil? Klar ist nur, dass die Bundesregierung die Funklöcher so schnell wie möglich schließen will. Die Konsequenzen sind weniger klar: Öffnen sich dann Heavy-Metal-Löcher, Countrylöcher, Klassik­löcher, Marschlöcher?

Scherz beiseite, die Lage ist ernst. Millionen von Menschen in ländlichen deutschen Landen sind abgeschnitten von der Wirklichkeit. Deshalb gibt die Bundesregierung eine Milliarde