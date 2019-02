Esslingen Wer am Wochenende nicht zufällig etwas anderes zu tun hatte – man denke beispielsweise an die Redakteure, die am Sonntag das Blatt für Montag produzieren, an die Verkäuferinnen an den Tankstellen, die diensttuenden Krankenhausärztinnen, Pfleger, Sanitäter, aber auch an die Veranstalter von Hallensport oder an Gastronomen und Bäckereifachverkäuferinnen... – wer also nichts dieser Art zu tun hatte, ging hinaus in die Natur. Das waren übrigens ganz schön viele Menschen, die Wege waren voller schwatzender, lachender Spaziergänger und Jogger. Klar, bei wolkenlosem Himmel und Temperaturen knapp unter 20 Grad. Für Februar ist das ungewöhnlich warm,