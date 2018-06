Esslingen Mit dem ersten eigenen Auto beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Dabei muss man sich erst einmal an viele Sachen gewöhnen. Zum Beispiel, dass bei einem Auto die Scheinwerfer nicht automatisch ausgehen. So hatte die junge Besitzerin eines Suzuki Splash mehr als drei Stunden lang während eines Grillnachmittags vergessen, das Licht auszumachen. Auf dem Rückweg zum Auto wurde sie von ein paar jungen Burschen angesprochen, die ihr mitteilten, dass das Licht an gewesen sei. Ein prüfender Blick bestätigte: Ja, genau so war es. Mit Herzklopfen und schwitzigen Händen drehte sie am Zündschloss, voller Angst, dass die Batterie leer ist. Doch die