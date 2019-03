EsslingenSeit inzwischen zwei Wochen: kein Alkohol, nix Süßes. Das kann zur enormen Herausforderung werden beim wöchentlichen Großeinkauf. Nähert man sich dem Kassenbereich, stapeln sich dort Ostereier gefüllt mit Nougat, Gummibärchen in Kükenform und natürlich die Schokohasen in sämtlichen Größen – weiß, hell, dunkel. Ja, demnächst ist Ostern und es ist üblich, dass schon lange vor der Fastenzeit aus den Regalen im Supermarkt die Verlockungen lachen. Kaum ist daheim die Weihnachtsdeko in der Kiste im Keller verschwunden, stehen sie da.

Und dann das. Am Vorbeifahren nimmt das Auge beim Bahnhof Zell ein Plakat wahr, darauf ein Weihnachtsbaum, der