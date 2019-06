EsslingenWas zur Hölle wird da eigentlich gesungen? Das denkt sich vermutlich fast jeder einmal, wenn er einen Song hört, den Text aber nicht richtig entziffern kann. Ohne Englischkenntnisse hat man mit Agathe Bauer („I got the Power“) oder Anneliese Braun („All the leaves are brown“) gegrölt und so völligen Nonsens von sich gegeben. Das Phänomen existiert auch in der Muttersprache. Vor Jahren wurde dank Autor Axel Hacke „Der weiße Neger Wumbaba“ einem größeren Publikum bekannt. Er entstammt einem netten Verhörer aus dem Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“, in dem „die weißen Nebel wunderbar“ besungen werden. Auch im Hause der Autorin kann man die