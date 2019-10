EsslingenWo ran erkennt man einen Veganer? Das wird ganz am Ende noch zu klären sein. In seiner Gegenwart jedenfalls, aber auch in der des gemeinen Vegetariers fühlt sich der Gelegenheitsfleischesser ziemlich schuldig: Denn, ja, die Massentierhaltung ist schlecht für die Tiere und obendrein für die Umwelt.

Und ja, zu viel Fleisch essen schadet der Gesundheit. Bei den fleischlos lebenden Bekannten hilft auch nicht der Hinweis, dass das Fleisch auf dem heimischen Teller von ebensolchen Rindern und dem Metzger des Vertrauens kommt. Bei der als erstaunten Frage verpackten Feststellung „Was, du isst Fleisch?!“ schwingen genau diese Vorwürfe