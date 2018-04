Anzeige

Von Klaus Harter





Man hätte es wissen können. Es war absehbar, dass die Feinstaubbelastung am Sonntag in einem eng begrenzten Bereich von Stuttgart stark ansteigen wird. Nicht, weil die Fußballfans in übergroßer Zahl mit dem Auto zum Fußballspiel des VfB gegen den Karlsruher SC zum Stadion fahren. Da Ausschreitungen der verfeindeten Fans beider Mannschaften zu befürchten waren und sich die Polizei mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept darauf vorbereitete, war ein Verkehrschaos angesagt. Ausreichend Anschauungsunterricht hatten eine Woche zuvor Fans von Dynamo Dresden geliefert. Deshalb dürften sogar mehr Zuschauer als sonst mit Stadt- und S-Bahn zum Derby angereist und die Abgasschwaden daher geringer gewesen sein. Eine hohe Feinstaubkonzentration war in der Mercedes-Benz-Arena zu erwarten. Die KSC-Fans haben die Erwartungen voll erfüllt.

Pyrotechnik zünden ist auf den Zuschauerrängen streng verboten. Die Krux ist nur, dass dieses Verbot die Ultras unter den Ultrafans nicht beeindruckt. Das zeigen die Strafen, die der DFB nahezu wöchentlich gegen Vereine ausspricht, deren Fans mal wieder kräftig über die Stränge geschlagen haben. So war zu erwarten, dass die badischen Fans im Stadion des verhassten Schwaben-Vereins kräftig zündeln werden. Mit zahlreichen Feuerwerkskörpern, die sie - wie auch immer - trotz der Einlasskontrollen ins Stadion geschmuggelt hatten, haben sie dicke Rauchschwaden und einen Geruch von Pulverdampf, den man sonst nur von Sylvester kennt, im Stadionrund verbreitet.

KSC-Fans bleiben dem VfB in der nächsten Saison erspart, selbst wenn er nicht aufsteigen sollte. Die Badener dürfen sich zumindest eine Spielzeit lang in der dritten Liga austoben. Trotzdem: Egal in welcher Liga eine Mannschaft kickt, mindestens einmal pro Saison mischt sich eine Pyrotechnikergruppe in die Reihen irgendwelcher Fans. Dann droht eine Feinstaubkonzentration, die erheblich über der am Neckartor liegt. Man könnte sich wappnen, aber wer hat schon einen Schutz für Mund und Nase mit wirksamem Filter zuhause? Erprobte Modelle gibt es im smoggeplagten China. Die Hersteller könnten eine Marktlücke füllen: Atemschutz in Vereinsfarben.