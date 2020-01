EsslingenEs gibt Momente, in denen alle Sicherungen durchgehen. Das müssen nicht die schlechtesten sein. „Im Rausch der Gefühle“ titelte die EZ vor einer Woche einen Artikel, der von liebestrunkenen Wildschweinen warnte. „Während in den Wohnzimmern der Ofen knistert“, schrieb die poetisch inspirierte Autorin, „lassen die Wildschweine ordentlich die Sau raus.“

Der Rausch der Gefühle ist in der vergangenen Woche ins Menschenreich übergeschwappt. Wie sonst ist zu erklären, dass die Summe, die Esslingen in den kommenden Jahren in die Schulentwicklung investieren will, trunken zwischen 60 und 100 Millionen Euro schwankte? 40 Millionen mehr oder weniger