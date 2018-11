Anzeige

Von Hannes Kern





Vor Kurzem parkte J. sein Auto in einer Allee unter riesigen Platanen. Als er nach etwa vier Stunden zurückkam, traute er seinen Augen nicht. Das dunkelblaue Gefährt war über und über mit Verdauungsendprodukten von Zugvögeln bedeckt. Ein scheußlicher Anblick. Die Dreckspatzen hatten sich zu Tausenden in den Platanen gesammelt, um gemeinsam in den Süden zu starten. Vor dem Abheben haben die Vögel unnötigen Ballast abgeworfen - damit es sich leichter fliegt.

Das Auto sah aus wie ein Erlkönig - wie der Prototyp eines Modells, dem die Hersteller eine schwarz-weiß gefleckte Folie überstreifen, um das genaue Aussehen geheim zu halten. Das ist nicht gut für den Lack, dachte J. und machte sich auf den Weg zur Waschanlage seines Vertrauens. Mit dem Standardprogramm für 8,90 Euro wird das Auto sicher nicht richtig sauber, überlegte J. Also das Vollwaschprogramm für 12,90 Euro.

Der Herr der Waschanlage schüttelte den Kopf und machte ein ernstes Gesicht. „Das wird so nicht sauber“, sagte er. „Das Auto ist ja ganz verdreckt und verklebt. Da hilft nur eine Spezialbehandlung.“ J. fragte: „Was kostet die?“ Der Wasch-Mann überlegte kurz. „16,90 - sagen wir mit Trinkgeld 20 Euro.“

J. traute diesmal seinen Ohren nicht und sagte: „Ein bisschen viel. Machen Sie das immer so?“ Wieder überlegte der Mann. „Also gut, sagen wir 18 Euro. Da haben Sie etwas davon - und ich auch.“ J. war zu perplex, um Nein zu sagen. Der Wasch-Mann warf seinen Kärcher an, spritzte Wasser und Waschmittel auf das Auto und wies den Weg in die Waschstraße. J. hatte das Gefühl, dass die Kärcher-Behandlung auch nicht intensiver war als bei der üblichen Normalwäsche für 8,90 Euro.

Eines war klar: Der Wasch-Mann hatte dank der Zugvögel ein gutes Geschäft gemacht. Und J. nahm sich vor, nie wieder im Spätherbst unter Platanen zu parken.