Von Christian Dörmann





Man hat sich mit den Jahren ja schon fast daran gewöhnt: an Esslingens prominenteste Rumpelkammer an zentraler Stelle. Es geht um die große Kreuzung zwischen Ebershalden-, Grabbrunnen- und Mülbergerstraße neben dem Neckar Forum. Sie gehört zu den am meisten belasteten Kreuzungen in der Stadt, was dem Straßenbelag seit geraumer Zeit überhaupt nicht gut bekommt. Jeder Winter sorgt in Verbindung mit dem vielen Verkehr für eine Schlaglochpiste und stellt das Fahrwerk jedes Autos vor besondere Herausforderungen. Und so rumpelt man mit ächzenden Stoßdämpfern über den Knoten.

Natürlich hat die Stadt immer mal wieder etwas gemacht: Ein Flicken hier, eine Füllung da - doch der Erfolg war jeweils nur von kurzer Dauer und zerbröselte in der Tiefe des Raumes. Denn im Begriff sparsame Lösung steckt schon das Problem: Solche Lösungen kann man sich sparen.

Nun neigt sich ja die Baustelle in der Grabbrunnenstraße ihrem Ende zu und eigentlich war nicht daran gedacht, auch der Rumpelkammer ein wenig Teer zu gönnen. Da macht man sich dann schon so seine Gedanken über die im Technischen Rathaus versammelte Weisheit. Aber vielleicht hat sich ja jüngst ein Mitarbeiter von den schwäbischen Geschichten Gerhard Raffs inspirieren lassen, der den legendären Ausruf „Herr, schmeiß Hirn ra!“ geprägt hat. Jedenfalls wird der Verkehrsknoten nun doch geteert - gänzlich außerplanmäßig. Ob das mit der am 5. April beginnenden Sanierung der Augustinerbrücke zusammenhängt, die noch mehr Verkehr auf der Kreuzung verursacht, oder einfach mit besserer Einsicht, kann uns eigentlich wurscht sein. Es wird entrumpelt. Dafür sagen wir ganz einfach Dankeschön.