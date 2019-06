EsslingenIm Kirchheimer Rathaus hätte man sich sicher prestigeträchtigere Gründe gewünscht, einmal in die bundesweiten Schlagzeilen zu rücken. Doch immerhin haben es die drei kleinen Krokodile, die eine Spaziergängerin an den Bürgerseen gesehen haben will, bis ins Sat1-Frühstücksfernsehen und in die Berliner Morgenpost geschafft. Dass sie dann lediglich als Hechte geoutet wurden – was soll’s. Immer noch netter als die fußballgroßen Raupennester der Eichenprozessionsspinner, mit de­nen es die Kreisstadt Esslingen nur in die regionale Nachrichtenwelt gebracht hat.

Gut, es waren Pfingstferien. Allerdings steht uns das große Sommerloch erst noch