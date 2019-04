red Der moderne Mensch verbringt viel Zeit im Sitzen, meistens auf dem Bürostuhl am Schreibtisch. Und wie der aussieht, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für Psychologen und Philosophen bietet er genügend Stoff, um anhand seiner Ordnung oder Unordnung verschiedene Schreibtischtypen zu kreieren. Da gibt es zum Beispiel den designverliebten Leiter, meistens in führender Position, der sein Leben und seinen Schreibtisch voll im Griff hat und dies mit eleganten und edlen Accessoires zum Ausdruck bringt. In dem handgefertigten Stifteköcher aus Rindsleder steckt ein echter Montblanc-Kugelschreiber mit individueller Gravur; beides dazu verdammt, Souveränität