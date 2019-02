EsslingenNoch ist es eine ganze Weile hin bis Ostern. Erst am 21. April werden sich Kinder in diesem Jahr allerorten wieder auf die Suche nach leckeren, weil süßen Ostereiern machen. Wer sich bis dahin nur schwerlich zu gedulden vermag, kann sich zuvor schon mal in der digitalen Welt austoben. Sollte ja den „Digital Natives“, den digitalen Eingeborenen, nicht allzu schwer fallen, dort ein „Easter Egg“ (englisch für Osterei) zu finden. Für die etwas Älteren unter uns: „Easter Egg“ ist die neudeutsche Bezeichnung für eine versteckte Besonderheit in Computerprogrammen.

So können bei der kalifornischen Suchmaschine Google, von der selbst der