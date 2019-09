EsslingenDunkle Wolken hängen über dem Neckartal, die Sommerhitze ist endgültig vorbei. Und trotzdem hat es in dieser Woche ein paar Mal gewaltig gedonnert.

Der erste Kracher geht auf das Konto der Esslinger Grünen-Stadträtin Brigitte Häfele, die gegen den Willen ihrer eigenen Fraktion Schul-, Kultur-, Sozial- und Ordnungsbürgermeisterin in der Kreisstadt werden will. Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab – dann lüften die Grünen das Geheimnis um ihren Favoriten, hinter dem anscheinend alle – außer Frau Häfele – stehen. Die Parteilose betont hingegen, dass sie sich bei den Grünen nach wie vor gut aufgehoben fühle. Man darf gespannt sein, wie