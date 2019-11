EsslingenEs gibt sie, die großen Fragen. Zum Beispiel was plausibler ist, die Existenz Gottes oder seine Nichtexistenz? Oder was der Mensch ist – gut, schlecht, vielleicht beides? Und wie es sich mit Händetrockner in Toiletten verhält? Hygienisch oder fiese Keimschleudern? Zu letzterem gibt es reichlich Studien, wie die von der „Deponierung von Bakterien und Bakteriensporen durch Toiletten-Heißluft-Handtrockner“.

Schwerer Stoff, aber nicht für den britischen Dyson-Konzern. Für den großen Hersteller solcher Geräte ist der Fall klarer als Kloßbrühe, kennt er doch die „Wahrheit über die Hygiene der Dyson Airblade™ Händetrockner“. Steht so auf seiner