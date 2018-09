Esslingen Fast zwei Wochen Unterricht sind nun schon vorbei und die Schüler haben alle ihre Lehrer kennengelernt. Wie die so sind, das interessiert natürlich auch die Eltern. Ich bin für jedes Detail aufgeschlossen. Nur die Frage, wie alt denn die neue Lehrerin ist, verkneife ich mir, nachdem mir eine Bekannte erzählt hat, dass ihr Sohn entrüstet von der Schule heimkam und gesagt hat, dass seine Klassenlehrerin „schon uralt“ sei. Als sie die Frau kennenlernte, musste sie feststellen, dass die keinesfalls älter als sie selbst war. Das erspare ich mir lieber. Meine Tochter ist von einem neuen Lehrer besonders begeistert. „Ich sag’s Dir, der kann so was von