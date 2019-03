StuttgartDie Elbphilharmonie ist ja neuerdings kaputt. Eigentlich schon immer – hat sich nur keiner getraut, das zu sagen. So wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Da spricht ein Kind aus, was keiner sonst auszusprechen wagt: Das neue Gewand des Kaisers ist nicht sagenhaft schön, sondern unsagbar unsichtbar – weil nämlich eine illustre Illusion. So ist es mit der „Elphi“ nicht. Die existiert – rein materiell. Kann jedes Kind prüfen, indem es gegen den Klinker klopft. Und so war es denn auch kein unartiger Bengel, der jüngst die nackte Wahrheit über das neue Wahrzeichen aussprach, sondern der Tenor Jonas Kaufmann: Die Akustik in dem Konzerthaus