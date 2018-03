Anzeige

Von Hermann Neu





Was muss sich der neue Justizminister Guido Wolf doch für Schmähungen anhören: Ausgerechnet mit dem Bereich Tourismus wurde sein Ressort etwas aufgepeppt. Das gefällt nicht allen, die Richterschaft spricht sogar von einem Witz.

Doch an anderer Stelle in der Justiz ist man schon weiter, wie man so hört. Und denkt an ungeahnte Synergieeffekte und neue Tätigkeitsfelder, die dem Justizapparat ganz nebenbei auch noch nette Zusatzeinnahmen bescheren. So könnten beispielsweise gestresste Manager oder Banker, die bislang in abgeschiedenen Klöstern Ruhe gesucht haben, künftig in gerade leer stehenden Gefängniszellen wieder zu sich selbst finden. Vielleicht ja auch Wand an Wand mit Berufskollegen, die ein kleines Steuerproblem haben?

Selbst der gesundheitliche Aspekt kommt dabei nicht zu kurz: Warum in einem Kurhotel ein Schweinegeld für eine Kartoffeldiät oder sonst eine Abspeckaktion hinlegen, wenn es im Gefängnis zwar nicht mehr bei Wasser und Brot, wohl aber bei eher karger Kost und vor allem ganz ohne die Verlockungen des Alkohols nur einen Bruchteil kostet?

Für Snobs ist bei den Gefängnissen, die manchmal in attraktiven alten Gemäuern untergebracht sind, auch noch die eine oder andere Delikatesse dabei. Wer wohnt beispielsweise schon so edel wie in Schloss 1, der Adresse des Rottenburger Gefängnisses?

Auch beim Gefangenentransport ist sicher immer wieder mal ein Plätzchen frei. Nach der Freigabe der Fernbus-Systeme ist auch hier mit weiterer Liberalisierung im Transportwesen zu rechnen. Vielleicht stört mal ein vergittertes Fenster, aber bei einem entsprechend günstigen Preis wird das sicher die wenigsten Nutzer nerven.

Sogar der hartgesottene Erlebnisurlauber, der schon wirklich alles gesehen hat, kommt auf seine Kosten. Bei selbstorganisierten Ausbruchsaktionen aus Hochsicherheitstrakten kann er Grips und Fitness unter Beweis stellen. Unter absolut realistischen Bedingungen, wenn das Wachpersonal sein Handwerk richtig versteht.

Schon ist in der Landespolitik die Rede davon, dass eigentlich nicht der CDU-Landesvorsitzende und neue Innenminister Thomas Strobl, sondern Justizminister Wolf das wahre Superministerium an Land gezogen hat.