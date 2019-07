EsslingenAlle schimpfen über die Deutsche Bahn. Wir nicht - mehr. Seit wir erkannt haben, dass hinter dem allgemeinen Bahn-Bashing pure Ignoranz steckt. Verspätungen? Überfüllte Züge? Unfähigkeit, die vom Management-Kopf herabstinkt wie der sprichwörtliche Fisch? Alles Quatsch. Tatsächlich sind die vermeintlichen Mängel ein raffiniertes soziales Bildungsprogramm. Beispiel: Von Stuttgart Richtung Bodensee verkehren Züge, die gleichzeitig Intercity und Regionalexpress sind. So steht’s im Fahrplan. Im IC aber werden Fahrräder nur nach Reservierung mitgenommen, im RE nur ohne. Also was nun? Der äußerst reservierte Zugbegleiter verwehrt unreservierten