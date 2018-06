EsslingenGroße Aufgaben kommen auf die Familie zu. Der Austauschschüler aus den USA steht beinahe vor der Tür. Mit ihm tauchen Fragen auf. Wie verteilen wir die Zimmer während seiner Anwesenheit? Wie viel Deutsch, wie viel Englisch sprechen wir mit ihm? Sprechen wir ihn auf den aktuellen Präsidenten seines Landes an? Was kochen wir für ihn? Und überhaupt, was unternimmt man eigentlich mit so einem jungen Mann aus Amerika?

Die Planung der Zimmer ist gemacht, das mit der Sprache wird sich ergeben, Maultaschen und Spätzle, Linsen und Saiten, Rote Wurst und Kartoffelsalat sind fest eingeplant. Seien wir also ganz locker. Für die Ausflüge kommen nur