Von Claudia Bitzer





Wer im Leben nach der großen, einzigen Wahrheit sucht, der wird zwangsläufig scheitern. Denn jeder hat eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Streng genommen gibt es so viele Wahrheiten wie Menschen auf der Welt.

Nehmen wir zum Beispiel die Parkplätze rund um den Esslinger Wochenmarkt. Während viele Kunden und Marktleute nach wie vor jammern, ihre Anzahl sei mit der Verbannung der Autos vom Rathausplatz geschrumpft, argumentiert das Rathaus mit einem Nullsummenspiel. Man zähle immer noch die gleiche Menge an Parkplätzen, nur seien sie anders angeordnet, verweist das Ordnungsamt auf die neuen Kurzzeitplätze an der Agnes­promenade und am Marktplatz auf der Stadtkirchen-Seite.

Aber warum werden diese Plätze bei vielen Kunden und Beschickern nicht mit der gebührenden Dankbarkeit registriert? Weil sie schon immer da waren: An der Agnespromenade standen die Marktbeschicker. Ganz legal. Und neben der Stadtkirche parkten die Marktkunden. Zwar illegal, aber egal. Denn den frühen Vogel fing noch keine Politesse. Und wer schnell genug aufs Gaspedal trat, konnte auch zu besten Marktzeiten irgendwo zwischen Stadtkirche und Rathaus die Zeit überbrücken, bis die Gattin mit dem gefüllten Marktkorb wieder ins Auto stieg.

Das Ordnungsamt hat mit der Ausweisung der Parkplätze neben der Stadtkirche St. Dionys also lediglich gebührenpflichtig einen Zustand legalisiert, der zuvor schon - kostenlose! - Wirklichkeit war. Dazuhin haben die motorisierten Marktkunden mit dem abgepollerten Rathausplatz auch noch ein paar Quadratmeter Ausweichfläche verloren, auf die sie vor den Ordnungshütern fliehen konnten. Kein Wunder, dass keiner von ihnen von einem Nullsummenspiel sprechen mag und stattdessen über weite Wege klagt.

Das ist die Wahrheit. Jedenfalls meine Sicht auf die Wahrheit. So wahr mir St. Dionys helfe.