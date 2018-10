EsslingenEine wahre Geschichte: Es begab sich zu einer Zeit, da war das Internet noch nicht erfunden. Die Menschen waren gezwungen, in der anlalogen Weg zurecht zu kommen und nutzten Instrumente wie Festnetztelefon, Telefax oder Fernschreiber. So gesehen steckte die schnelle Nachrichtenübermittlung noch in den Kinderschuhen und auch in einer Zeitungsredaktion musste man sich mit dem damaligen Stand der Technik abfinden.

Dies führte zum Beispiel dazu, dass die Sekretärin im Redaktionssekretariat allwöchentlich montags und dienstags die Kinos telefonisch abklapperte, um in Erfahrung zu bringen, welcher Streifen nach dem donnerstäglichen Filmwechsel