EsslingenVor fünf Wochen fing es an. Ich war neu in Esslingen, da fielen schon das erste Mal die Schlüsselwörter: Bürgerfest, Schwörtag, EZ-Lauf. In der Folge immer mal wieder, sodass mir sehr schnell klar wurde: Etwas Großes bahnt sich an. Der besondere Reiz für mich: Alles sollte das erste Mal sein. Ganz große Termine im Kalender vieler Esslinger. Und nun auch in meinem Kalender.

Viel, viel, viel! Zusammengefasst ist das mein erster starker Eindruck. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich mit der Zeit weitere Eindrücke nach vorne schieben und miteinander mischen, andere zu einer schwachen Erinnerung verblassen. In einem Jahr werde ich vielleicht