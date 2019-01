EsslingenDie Eindrücke während eines Spaziergangs durch Liebersbronn, Hegensberg und Kennenburg in den Frühstunden des Neujahrstages ließen Zweifel aufkommen. Nämlich daran, ob es wohl gelingen mag, die Straßen in absehbarer Zeit von den Hinterlassenschaften des Silvester-Feuerwerks zu befreien. Vornehmlich die beliebten Feuerwerk-Batterien stapelten sich abgebrannt auf Gehwegen oder bildeten mitten auf der Straße ernst zu nehmende Hindernisse. Warum sind die Leute einfach nicht in der Lage, die Pappkästen und anderen pyrotechnischen Müll gleich wieder einzusammeln und in die Tonne zu werfen? Das fragt sich der Spaziergänger, während er einen wahren