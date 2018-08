Esslingen Als Vielfahrer der Bahn kommt man in einen besonderen Genuss. Gratis zum Ticket nebst Bahn-Comfort-Card gibt es an großen Bahnhöfen einen Besuch in der DB-Lounge – und das sogar mit Begleitung. Bevor die Reise losgeht, darf man in den eher schlichten Räumen noch schnell einen Kaffee, Tee oder sogar eine heiße Brühe schlürfen. Alles gibt’s aus dem Automaten und in Porzellantassen. Auch Limo, Wasser und Coca-Cola darf sich der Reisende zapfen. Die Zeiten, in denen es an heißen Sommertagen ein Eis aus der Truhe gab oder eine Schokopraline zu Weihnachten, sind allerdings bei der Deutschen Bahn vorbei. Immerhin kommt man kostenlos ins Wlan – und das