EsslingenHalloween liegt inzwischen ein paar Tage zurück, aber seit dem 11.11. befinden sich manche Mitmenschen in der Vor-Fasnets-Phase. Deshalb sollten alle, die sich schon heute über ein originelles Kostüm den Kopf zerbrechen, nun aufhorchen: Der letzte Schrei sind Regenbogenzähne. Ganz nach dem Motto „Bleaching war gestern, heute ist Färben.“ Oder wie auf der Internetplattform Popbuzz zu lesen ist: „Pearly whites are just SO 2017.“ Frei übersetzt: „Perlweiße Zähne sind sowas von 2017.“

Bevor jetzt jemand zum Nagellack greift: Ein findiger Hersteller (selbstverständlich aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten) hat lustig bunten Zahnlack