Esslingen Als blinder Passagier soll der Buchsbaumzünsler Anfang des Jahrtausends mit dem Schiff aus Asien gekommen sein. Da die heimische Vogelwelt an der giftgrünen Raupe mit den schwarzen Punkten partout keinen Gefallen finden will, hinterlässt der Zünsler seither in Parks und Gärten eine Schneise der Verwüstung und bereitet denen, die sie hegen und pflegen, Verdruss. Im Internet findet man inzwischen jede Menge Foren, in denen sich Leidensgenossen darüber austauschen, wie man der kleinen Raupe Nimmersatt am besten den Garaus macht. Während ein Gärtner namens Ulrich auf schlichtes Spülmittel schwört, hüllt ein gewisser Algo die Kugeln in große