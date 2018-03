Anzeige

Von Katja Köhler





Neulich beim Parken. Stopp. Falsch. Nochmal: Neulich beim Abstellen eines Autos im eingeschränkten Halteverbot. Die Lücke unterscheidet sich durch nichts von den anderen - eben bis auf die Kennzeichnung mit dem runden, rot-blauen Schild mit schrägem Balken und dem Zusatz „von 10-17 Uhr“. Es ist halb elf. Ich steige aus und beginne die 40 Meter zur Bäckerei zu joggen, um möglichst schnell wieder beim Wagen zu sein. Da bemerke ich eine uniformierte Person, die in Richtung meines Autos marschiert. Die weiße Schrift auf der Jacke weist den Mann als Angehörigen des städtischen Ordnungsdienstes aus. Kurz überlege ich, ob ich zurücklaufen und ausparken soll, ehe er mir einen Strafzettel anhängen kann. Aber womöglich hat er das Kennzeichen meines Autos längst registriert, und dann habe ich zwar ein Knöllchen. Aber keine Brezel.

Also hinein in die Bäckerei, und als ich zurückkomme - mit Brezel -, klemmt der Uniformierte soeben den Strafzettel an den Scheibenwischer. „Guten Tag“, sage ich höflich zu dem Ordnungshüter, und dass ich einst in der Fahrschule gelernt hätte, man dürfe im eingeschränkten Halteverbot drei Minuten lang stehen bleiben. Er mustert mich von oben bis unten, als sei ich ein sechsköpfiges Alien, formt mit Daumen und Zeigefinger vor seiner Brust einen Kreis und setzt mich dezidiert in Kenntnis: „Das Halten in einem eingeschränkten Halteverbot ist drei Minuten zum Be- und Entladen erlaubt.“ Meinen Einwand, dass ich dabei sei, mein Fahrzeug immerhin mit einer Brezel zu beladen, quittiert er mit einem bösen Blick. Er dreht sich um und lässt mich stehen, samt Strafzettel - und einer Brezel, der teuersten, aber vielleicht lehrreichsten meines Lebens. Wohl bekomm’s.