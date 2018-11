EsslingenEsslingen ist schon lange international vernetzt, nicht nur über weltweit tätige Unternehmen wie Festo oder Eberspächer. Das zeigt schon der Blick auf die vielen Partnerstädte: Vienne in Frankreich, Udine in Italien, Neath in Wales, Norrköping in Schweden, Schiedam in den Niederlanden, Velenje in Slowenien, Molodetschno in Weißrussland, Eger in Ungarn, Piotrkow Trybunalski in Polen, Coimbatore in Indien und Sheboygan in den USA. Eine lange Liste, die, nun gut, ein wenig europalastig ist. Aber: Indien ist ja auch dabei und dort gibt es viele exzellente Programmierer, die zusammen mit den Spezialisten aus Amerika die Welt verändern und vernetzen.