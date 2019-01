EsslingenLiebe Hausbewohner, an Tag X kommt die Firma xy um die Rohre zu erneuern. An diesem Tag steht Ihnen ab 8 Uhr kein Wasser zur Verfügung.“ Und da steht die Hausbewohnerin dann an Tag X, es ist kurz nach 8 Uhr, aus dem Keller klingen Bohrgeräusche und aus dem Wasserhahn kommt nichts. Der Spätdienst in der Redaktion beginnt erst am Nachmittag – viel Zeit zuhause, um Dinge zu erledigen. So war der Plan. Doch nun ist Tag X. Und der startet erst einmal ohne Kaffee. Ohne Dusche. Ohne Zähneputzen. Plötzlich ist sie da, diese unbändige Lust, jetzt unbedingt die Wohnung wischen zu wollen. Und ist die Spülmaschine eigentlich nicht auch längst bereit für