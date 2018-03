Gespräch unter Mitarbeitern in der Teeküche. Der Jungspund der Abteilung sagt: „Hey, Du siehst viel fröhlicher und fitter aus als gestern.“ Der erfahrenere Kollege, der sich gerade in Gedanken versunken einen Kaffee eingeschenkt hat, blickt auf. Sichtlich erfreut antwortet er: „Natürlich, gestern war ja auch Montag.“ Sein Gesprächspartner blickt zunächst etwas irritiert drein und antwortet dann mit süffisantem Lächeln: „Nein, nicht ganz – gestern war Dienstag.“ Sichtlich aus dem Konzept gebracht, bringt der Mittvierziger nur ein „Oh.“ hervor, dreht sich etwas fahrig um und stellt seine Kaffeetasse in den Kühlschrank.

