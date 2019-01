EsslingenRaube dem Pilger die Hoffnung, an sein Ziel zu gelangen, und die Kräfte des Wanderers brechen zusammen.“ Fürwahr ein tiefer Griff in die Mottenkiste, aus der Abt Wilhelm von Saint-Thierry auftaucht. Bestimmt hatte der einflussreiche Zisterzienser nicht vermutet, 870 Jahre nach seinem Tod im Kloster Signy nun in der digitalen Welt zitiert zu werden. So kann man sich irren, zumal dafür auch noch ein nichtswürdig-diesseitiger und kein spirituell-jenseitiger Grund existiert. Doch führten haarsträubende Geschehnisse eines frühabendlichen Spaziergangs vom Esslinger Ortsteil Sulzgries hinab in die ehemalige Reichsstadt (fast) in eben die zitierte