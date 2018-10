EsslingenDer Sommer war groß. Die vielen sonnigen Tage der vergangenen Wochen haben auch das Leben auf den Friedhöfen verlängert. Erst in den vergangenen Tagen hat das Erika den Begonien den Rang abgelaufen. Und manch einem ging es bei der Grabpflege mit Heidekraut und Trockengestecken wie mit dem Sensenmann: Die sollen gefälligst noch warten. Die tristen Monate und die schwer einschätzbare Ewigkeit währen schließlich noch lange genug. Dennoch haben wir demnächst November – der Monat, in dem sich bekanntlich Volk und Individuum in Trauer hüllen.

Und man fragt sich: Wie viel Humor verträgt Gevatter Tod? Als vor nicht allzu langer Zeit die Meldung