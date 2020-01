EsslingenDas britische Königshaus hat seinen Megzit – Prinz Harry und Gattin Meghan wollen sich aus der Premier League der Royals verabschieden und auf Privatiers machen. Da ist es doch schön, dass die Esslinger Tradition des Neujahrsempfangs so ungebrochen weiterlebt und OB Jürgen Zieger nach wie vor gerne in der ersten Reihe steht. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger britisch-brav hinten angestellt, um dem Oberbürgermeister und seiner Gattin im Neckar Forum ein gutes Neues zu wünschen. Natürlich per Handschlag. Man kann den beiden nur wünschen, dass sie genügend Desinfektionslösung dabei hatten, um das Defilee der