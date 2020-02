EsslingenEr fällt nie wirklich auf, es sei denn, er liegt zu lange rum. Dann nämlich, wenn er überpünktlich ist – das heißt, zu früh zu seinem Termin erscheint. Dann gibt es in der Nachbarschaft böses Blut. Sehr böses Blut. Weil er zwar nützlich ist und artig seine sozialen Pflichten erfüllt, aber in seiner schlaffen Unförmigkeit nicht gerade dem Schönheitsideal unserer Zeit entspricht. Außerdem sieht er gelb aus – eine Farbe, die in der Natur häufig „giftig“ signalisiert. Das ist er aber nun wirklich nicht, der gute gelbe Kamerad, der sich gerne in windgeschützten Ecken, oft gleich neben der Mülltonne, am wohlsten fühlt. In der Nacht auf Montag aber hatte er einen großen Moment. Der Sturm fegte ihn auf und ab, wirbelte ihn umher, öffnete sein Herz, sodass sich alle seine inneren Werte kreuz und quer über Bürgersteige und Straßen verteilen konnten. Der gelbe Sack, er steht für Ordnung, Sauberkeit und Mülltrennung, aber in dieser einen rebellischen Nacht ließ er all diese Disziplin hinter sich und feierte seine eigene Fasnet. Alles war erlaubt, sogar die komplette Entblätterung, die Entpackung seiner selbst, eine wilde Orgie in Gelb auf den sonst doch sehr sauberen Straßen des Kreises, die eigentlich nur Autoverkehr und Baustellenschilder kennen. Morgen ist der Aschermittwoch des gelben Sturmsacks – dann ist alles vorbei. Die Welt wird wieder so aussehen, wie sie aussehen muss, und alle zwei Wochen stellen die Bürger, die ihre Plastiksachen auswaschen und aussortieren, ihn wieder vor die Tür. Nicht zu früh, am besten erst, wenn es dunkelt. Morgens wird er dann weggeräumt. Als wäre er nie da gewesen. Ein unauffälliger Diener. Seinen Enkeln wird er sicherlich erzählen von dieser einen, wilden Nacht. „Auch ich hatte meine Momente“, wird er sagen und sich sanft lächelnd in seine ureigene Unförmigkeit zurücklehnen.