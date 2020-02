EsslingenDie Bahn wieder!“ – was regen wir uns auf, wenn Züge zu spät kommen und unseren Tagesplan durcheinanderbringen. Da halten wir sie gerne hoch, als urdeutsche Tugend: die Pünktlichkeit. Dabei werden in der heutigen Gesellschaft ganz andere Werte hoch gehalten. Nichts ist fix. Flexibel will man sein und sich nichts von der Uhr diktieren lassen. Es lassen sich mehr Dinge gleichzeitig erledigen, statt eins nach dem anderen zu tun. So ist die moderne Welt angelegt.

Eine feste Verabredung? Die kann man bequem kurzfristig per Smartphone verschieben. Alles ganz easy. Wer seine Unpünktlichkeit nur rechtzeitig ankündigt, macht die damit