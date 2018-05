Von Elisabeth Maier

Mit einem Glas Leitungswasser startet der Tag so richtig gesund. Der Tipp ist in vielen Gesundheitsratgebern zu finden. Allerdings ist Wasser heute nicht mehr gleich Wasser. Wer im Restaurant nach einem Glas „Hahnenwasser“ verlangt, wird vielerorts schief angeschaut. Nur mein Lieblings-Grieche und der Lieblings-Italiener stellen mir unaufgefordert und charmant lächelnd ein Glas Wasser neben das Weinglas. Was in den USA oder in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit ist, gibt es in deutschen Lokalen leider viel zu selten. Wehmütig denke ich an die prall gefüllten Wasserkannen mit Eiswürfeln, die man in Kalifornien