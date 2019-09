Esslingen - Werdende Eltern googlen heutzutage ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass später im Kindergarten ein anderes Kind den gleichen Vornamen haben könnte, wie der, auf den man sich nach intensiver Suche geeinigt hat. Am liebsten soll der Name nämlich so einzigartig sein wie der Nachwuchs. Dabei ist die Vielfalt inzwischen doch derart groß, dass selbst bei einem Namen aus den Top Ten der Hitlisten nicht unbedingt zu befürchten ist, dass überall gleich ein anderer auftaucht, der genauso gerufen wird.

Früher war das anders. Anscheinend gab es da eine Handvoll gängiger Namen – und für einen von denen hat man sich dann